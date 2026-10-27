Aprenda cómo identificar alteraciones de la glucosa durante la noche

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Identificar alteraciones de la glucosa durante la noche es posible con la prueba de la madrugada que propone el doctor Horace Strickland para saber si despertarse agitado se debe a una alteración del azúcar u otra causa.

El especialista explica que el método definitivo es medir la glucosa con un glucómetro o un monitor continuo en el momento exacto del despertar, antes de comer, tomar agua o ir al baño.

Strickland detalla que un valor menor a 70 mg/dl confirma hipoglucemia y uno superior a 140-180 mg/dl puede apuntar a hiperglucemia, y recomienda anotar la hora del despertar, la cena de la noche anterior, si hubo ejercicio tarde y el valor de la glucosa.