Aprenda cómo identificar alteraciones de la glucosa durante la noche

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Identificar alteraciones de la glucosa durante la noche es posible con la prueba de la madrugada que propone el doctor Horace Strickland para saber si despertarse agitado se debe a una alteración del azúcar u otra causa.
El especialista explica que el método definitivo es medir la glucosa con un glucómetro o un monitor continuo en el momento exacto del despertar, antes de comer, tomar agua o ir al baño.
Strickland detalla que un valor menor a 70 mg/dl confirma hipoglucemia y uno superior a 140-180 mg/dl puede apuntar a hiperglucemia, y recomienda anotar la hora del despertar, la cena de la noche anterior, si hubo ejercicio tarde y el valor de la glucosa.