Aprenda cómo fortalecer los músculos para mejorar los movimientos cotidianos

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Levantarse de una silla, subir unas gradas, cargar las compras, agacharse, acostarse o simplemente recuperar el equilibrio después de tropezar parecen movimientos cotidianos, hasta que la falta de fuerza empieza a dificultarlos, y no es un problema exclusivo de las personas mayores, pues pasar muchas horas sentado, llevar una vida sedentaria o dejar de trabajar determinados grupos musculares puede hacer que se pierda capacidad física antes de darse cuenta.

Andrey Morales, fisioterapeuta, explica qué músculos se necesitan fortalecer para levantarse de una silla, de la cama o del suelo con mayor facilidad, cómo trabajar la fuerza de las piernas para mejorar movimientos como caminar o subir gradas, y qué ejercicios ayudan a fortalecer los brazos y la espalda para sujetar y cargar objetos con seguridad.

Además, el especialista detalla el papel del abdomen y los músculos del tronco para mantener la estabilidad, cómo entrenar el equilibrio y la fuerza al mismo tiempo para reducir el riesgo de caídas.