Aprenda cómo distinguir el dolor intestinal del dolor ginecológico

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El dolor pélvico crónico, las adherencias o los focos de endometriosis cerca del colon alteran los movimientos del intestino y favorecen que las bacterias se multipliquen en el intestino delgado, lo que dificulta distinguir si el dolor proviene del colon o del útero.

El Dr. Claudio Murillo Matamoros, gastroenterólogo y endoscopista digestivo, explica qué tan común es confundir un problema intestinal con uno ginecológico en la zona pélvica y detalla que la endometriosis puede confundirse o coexistir con síndrome del intestino irritable, hinchazón abdominal, gases, estreñimiento y diarreas.

El especialista menciona qué síntomas específicos deberían hacer sospechar que el dolor proviene del colon y no del útero.