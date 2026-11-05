Aprenda cómo aprovechar las propiedades de estas plantas medicinales

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Aprender a aprovechar las propiedades de estas plantas medicinales permite usar la lavanda y la caléndula en ungüentos, cremas, infusiones o baños tibios.

Elisa Vega Monge explica por qué son consideradas imprescindibles en el botiquín natural de la casa, cuál es la propiedad estrella de cada una y si el aroma de la lavanda puede cambiar el estado de ánimo.

Además, la especialista detalla cómo usar la lavanda contra el insomnio y el dolor de cabeza, cómo aplicar la caléndula en la piel delicada, cómo preparar un aceite macerado y un saquito para la almohada, y quiénes no deberían usarlas.