Aplicación busca anticiparse al cáncer digestivo

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Asociación Costarricense para Pacientes Oncológicos Digestivos (ACOPODI) presentó la aplicación Kike, una herramienta gratuita que busca anticiparse al cáncer digestivo.

Anton Zamora explicó que la plataforma, disponible en kike.life, permite a las personas conocer sus factores de riesgo antes de recibir un diagnóstico.

El sistema funciona mediante un cuestionario que evalúa antecedentes familiares, alimentación, consumo de alcohol y tabaco.

Marggie Rojas Herrera, presidenta de ACOPODI, señaló que la idea es que sea una herramienta fácil de usar y que cada persona reciba una respuesta al llenarlo.

Zamora aclaró que Kike no diagnostica cáncer ni sustituye una consulta médica, sino que promueve la prevención y la consulta oportuna.

En el país se detectan cada año 1.250 casos nuevos de cáncer colorrectal y alrededor de 730 de cáncer gástrico.

En el lanzamiento se evaluaron 130 personas en empresas, de las cuales el 90% salió con riesgos, y se detectó un caso de cáncer en un oficial de seguridad tras un ultrasonido.