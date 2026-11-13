Aplicación busca anticiparse al cáncer digestivo

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La Asociación Costarricense para Pacientes Oncológicos Digestivos (ACOPODI) presentó la aplicación Kike, una herramienta gratuita que busca anticiparse al cáncer digestivo.
Anton Zamora explicó que la plataforma, disponible en kike.life, permite a las personas conocer sus factores de riesgo antes de recibir un diagnóstico.
El sistema funciona mediante un cuestionario que evalúa antecedentes familiares, alimentación, consumo de alcohol y tabaco.
Marggie Rojas Herrera, presidenta de ACOPODI, señaló que la idea es que sea una herramienta fácil de usar y que cada persona reciba una respuesta al llenarlo.
Zamora aclaró que Kike no diagnostica cáncer ni sustituye una consulta médica, sino que promueve la prevención y la consulta oportuna.
En el país se detectan cada año 1.250 casos nuevos de cáncer colorrectal y alrededor de 730 de cáncer gástrico.
En el lanzamiento se evaluaron 130 personas en empresas, de las cuales el 90% salió con riesgos, y se detectó un caso de cáncer en un oficial de seguridad tras un ultrasonido.