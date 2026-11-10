(VIDEOS) Aparatoso choque múltiple: así luce la escena con personas prensadas

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un choque múltiple en Naranjo dejó cuatro pacientes la tarde de este martes, según el balance de la Cruz Roja Costarricense.

Los socorristas atendieron a dos personas estables, una en condición urgente y otra en estado crítico.

La emergencia ocurrió a las 2:48 p. m. sobre la Ruta 1, aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

La colisión involucró tres vehículos.

Personas atrapadas tras choque múltiple en Naranjo

La primera unidad que llegó al lugar confirmó la presencia de personas atrapadas dentro de los automotores.

Ante ese reporte, la institución movilizó recursos para atender a los heridos y apoyar las labores de rescate.

Además, la Cruz Roja compartió videos de la escena, donde sus equipos atendían la emergencia.

Cruz Roja movilizó ambulancias y equipo de rescate

Para responder al accidente, la Benemérita despachó tres ambulancias de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y un vehículo de rescate.

Según el reporte, los equipos trasladaron pacientes a diferentes centros médicos. El balance incluye a una persona en condición crítica y otra en condición urgente.

Por ahora, la información suministrada no detalla las identidades de los afectados ni las causas que provocaron esta colisión.

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