(FOTOS) Aparatoso choque deja un carro destrozado y dos personas graves

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un choque en San Isidro de Heredia dejó un carro destrozado y dos personas heridas de gravedad.

El accidente ocurrió en el sector de San Francisco e involucró a dos vehículos.

Los equipos de emergencia atendieron a un hombre adulto con múltiples lesiones y lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de San Isidro.

Además, llevaron a un segundo paciente en condición urgente al mismo centro médico.

Tres unidades atendieron el choque en San Isidro

Para atender la emergencia, los socorristas movilizaron tres unidades: una avanzada, una de primera intervención y una básica.

El reporte inicial señala que los dos pacientes requirieron traslado para recibir atención médica.

La información disponible identifica únicamente a uno de los heridos como un hombre adulto.

El reporte no detalla la edad ni el sexo del segundo paciente.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

Aunque la colisión dejó daños materiales y dos personas lesionadas, la información preliminar no precisa cómo ocurrió el impacto entre los vehículos.

Tampoco incluye las identidades de los pacientes ni una actualización sobre su evolución tras los traslados.

Por ahora, los datos sobre este choque en San Isidro corresponden a la atención inicial que brindaron los equipos de emergencia.

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