Aparatoso accidente deja a tres personas graves

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un aparatoso accidente entre un vehículo y una motocicleta dejó a tres personas afectadas la noche de este jueves en Sámara, Nicoya, Guanacaste.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:08 p. m. y movilizó a equipos de emergencia para atender a las personas involucradas en la colisión.

Dos adultos fueron trasladados en condición crítica

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con tres unidades de soporte básico.

Los socorristas valoraron a las tres personas afectadas y determinaron que dos adultos presentaban una condición crítica.

Ante la gravedad de sus lesiones, los paramédicos realizaron su traslado al Hospital La Anexión, donde recibieron atención médica.

Menor de 15 años también se llevó al hospital

En el accidente también resultó afectada una persona menor de edad, de 15 años.

La Cruz Roja trasladó al adolescente al Hospital La Anexión para recibir valoración y atención médica.

Por el momento, las autoridades no han informado las circunstancias que provocaron la colisión entre el vehículo y la motocicleta.

La atención de la emergencia quedó a cargo de tres unidades de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense.

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