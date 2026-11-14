Aparatoso accidente provoca colapso vial

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un aparatoso accidente entre un vehículo de carga pesada y un motociclista provocó un colapso vial en la autopista General Cañas.

Los socorristas trasladaron al conductor de la motocicleta en condición delicada a un centro médico.

Según el reporte de Bomberos, la alerta inicial informó sobre una colisión entre ambos vehículos.

Sin embargo, al llegar, los rescatistas encontraron al motociclista debajo de un autobús.

Bomberos atiende al motociclista

El personal que atendió la emergencia indicó que el vehículo de carga pesada arrolló al motociclista.

Además, explicó que el autobús permanecía detenido para permitir el ascenso o descenso de pasajeros.

Los paramédicos de Bomberos abordaron al paciente, quien presentaba una condición delicada.

Posteriormente, personal de la Cruz Roja llegó a la escena y colaboró con la atención.

Socorristas trasladan al paciente

Tras la intervención de los equipos de emergencia, los socorristas trasladaron al motociclista a un centro médico para que recibiera atención.

El reporte no precisa la identidad ni la edad del paciente. Tampoco identifica el hospital que recibió al herido ni detalla las lesiones que sufrió.

Aunque el accidente provocó un colapso vial, la información no especifica el sentido afectado, la cantidad de carriles obstruidos ni cuándo se normalizó el tránsito.

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