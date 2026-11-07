Aparatoso accidente deja un muerto

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un accidente en San Mateo dejó un hombre de 37 años fallecido tras el vuelco de una motocicleta sobre vía pública. El reporte de atención ubicó la emergencia a las 9:00 p. m., en Alajuela.

Una unidad de soporte básico acudió al sitio para atender el incidente.

Sin embargo, el personal de emergencia declaró al hombre sin signos vitales en el lugar.

Accidente en San Mateo movilizó una unidad

La información disponible describe el suceso como un vuelco de motocicleta.

Por el momento, el reporte no precisa las circunstancias que provocaron el accidente ni menciona la participación de otros vehículos.

Además, los datos compartidos no incluyen el nombre ni los apellidos del fallecido.

La información únicamente detalla su edad y el resultado de la atención que recibió en el sitio.

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