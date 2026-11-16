Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un accidente en Alajuelita dejó a un niño de nueve años en condición crítica tras una colisión entre una bicicleta y un automóvil.

La emergencia ocurrió en Concepción, en el cantón josefino de Alajuelita.

El reporte de atención registra el incidente a las 12:17 p. m.

Una unidad básica acudió al lugar para atender al menor, quien requirió traslado al Hospital Nacional de Niños debido a su condición.

Niño requiere traslado urgente

El personal de emergencia atendió al paciente en el sitio y posteriormente lo trasladó al centro médico pediátrico.

El informe inicial describe su estado como crítico, pero no detalla las lesiones que sufrió durante el choque.

Además, la información disponible no precisa si el niño viajaba en la bicicleta cuando ocurrió la colisión.

Tampoco incluye datos sobre las circunstancias que provocaron el accidente en Alajuelita.

Reporte inicial detalla la atención

La información suministrada menciona únicamente la atención del niño de nueve años y la participación de una unidad básica.

Sin embargo, no ofrece detalles sobre las personas que ocupaban el automóvil.

Por ahora, el reporte tampoco incluye una actualización sobre la evolución del menor después del traslado ni establece responsabilidades por lo ocurrido.

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