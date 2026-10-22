(VIDEO) Aparatoso accidente de tránsito deja una persona muerta

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un hombre adulto murió la tarde de este jueves 22 de octubre tras un accidente de tránsito entre un tráiler y un automóvil en la Ruta 32, en el sector del Zurquí, en San Isidro de Heredia.

El reporte de atención indica que la emergencia ingresó a las 3:57 p. m. y movilizó varias unidades de rescate para atender a las personas involucradas.

Hombre quedó prensado tras el choque

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron a un hombre adulto prensado dentro de uno de los vehículos y sin signos vitales.

Los rescatistas trabajaron en la atención de la escena, mientras coordinaban las labores correspondientes ante la gravedad del accidente.

Además, otra persona resultó involucrada en la colisión. Según el reporte, se encontraba estable y rechazó el traslado a un centro médico.

Emergencia movilizó varias unidades

Para atender el incidente, los cuerpos de emergencia desplazaron una unidad de rescate, una unidad de soporte avanzado y dos ambulancias básicas.

Las autoridades aún deben esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre el vehículo pesado y el automóvil.

El accidente ocurrió en un sector de la Ruta 32 que conecta el Valle Central con la provincia de Limón.

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