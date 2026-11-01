Anuncian suspensión de luz este lunes en San José

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en su plataforma oficial una suspensión programada del servicio eléctrico que afectará parcialmente al cantón de Curridabat, San José.

El horario sin luz

Según indican, la interrupción está prevista para este lunes 2 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el distrito de Sánchez.

CNFL también explica que esta afectación se deberá a obras por contrato de redes eléctricas, específicamente traslado de líneas primarias.

Por: Camila Rosales Méndez

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