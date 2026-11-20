Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La Dirección General de Educación Vial anunció nuevas fechas para realizar la prueba práctica de manejo sin cita previa en Ciudad Vial, San José. La jornada permitirá a los interesados presentar la evaluación sin necesidad de contar con usuario ni contraseña para ingresar al sistema.

Según informó Gary Jiménez, jefe de Evaluación de Conductores de Educación Vial, las pruebas se realizarán durante cuatro días, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. La atención tendrá un horario ampliado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., e incluirá el feriado del 1 de diciembre.

En cuanto al calendario, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se evaluará a los conductores que necesitan obtener la licencia B1 para vehículos livianos. Por otro lado, el 2 y 3 de diciembre se atenderá a las personas que requieren las licencias A1, A2 y A3 para motocicletas.

“Tener bien claras esas fechas: el 30 de noviembre y 1 de diciembre para lo que son vehículos livianos B1, y el 2 y el 3 de diciembre para motocicletas. Todo esto en Ciudad Vial San José, en un horario desde 7 de la mañana a 5 de la tarde”, explicó Jiménez.

Sin embargo, las personas interesadas deben cumplir con varios requisitos para acceder a esta modalidad. Entre ellos, tener aprobada la prueba teórica de manejo, presentar el documento de identidad vigente y en buen estado, y llevar el derecho de circulación y la tarjeta de inspección técnica vehicular del automóvil o motocicleta.

Asimismo, deberán presentar el comprobante de pago de ₡5.000, que puede cancelarse en cualquier entidad financiera, y contar con un dictamen médico vigente.

Finalmente, Educación Vial precisó que no podrán participar las personas que tengan otra prueba práctica previamente matriculada. Tampoco aquellas que se encuentren dentro del periodo de sanción de 20 días hábiles por haber reprobado una evaluación anterior, debido a que el sistema mantiene una restricción automática durante ese plazo.