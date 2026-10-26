Anuncian novedades en el marchamo: cobro sale la próxima semana

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El cobro del marchamo 2027 saldrá dentro de una semana y llegará con novedades para los conductores, entre ellas la incorporación de un sticker digital que permanecerá en el parabrisas por un periodo de hasta 10 años.
Además, la Superintendencia General de Seguros ya dio a conocer las tarifas autorizadas para el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), uno de los componentes del derecho de circulación.
El incremento se presenta en buses (12,4%), vehículo particular (5,4%) y motos y bicimotos (4,5%). Por otra parte, bajan las tarifas de las categorías de carga liviana (-8,9%), carga pesada (-2,4%), taxis (-7,5%) y equipo especial (-9,6%).
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Las autoridades también alertan sobre la cantidad de accidentes de tránsito que se registra en el país y la presión que estos incidentes generan en los servicios de atención de los hospitales.
El nuevo sticker digital figura entre los principales cambios de esta edición del marchamo.