Anuncian novedades en el marchamo: cobro sale la próxima semana

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El cobro del marchamo 2027 saldrá dentro de una semana y llegará con novedades para los conductores, entre ellas la incorporación de un sticker digital que permanecerá en el parabrisas por un periodo de hasta 10 años.

Otra de las novedades: cambios en el SOA

Además, la Superintendencia General de Seguros ya dio a conocer las tarifas autorizadas para el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), uno de los componentes del derecho de circulación.

El incremento se presenta en buses (12,4%), vehículo particular (5,4%) y motos y bicimotos (4,5%). Por otra parte, bajan las tarifas de las categorías de carga liviana (-8,9%), carga pesada (-2,4%), taxis (-7,5%) y equipo especial (-9,6%).

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Las autoridades también alertan sobre la cantidad de accidentes de tránsito que se registra en el país y la presión que estos incidentes generan en los servicios de atención de los hospitales.

El nuevo sticker digital figura entre los principales cambios de esta edición del marchamo.