Anuncian feria de empleo en estadio del Saprissa

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Municipalidad de Tibás anunció, mediante sus plataformas oficiales, una feria de empleo en colaboración con el Deportivo Saprissa y la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

La feria, que lleva por nombre “Brete Tibás 2026”, se realizará el próximo miércoles 14 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa, específicamente en la explanada oeste. El espacio iniciará a partir de las 9:00 a. m.

Finalmente, la organización brinda el link de inscripción para los interesados en asistir.

Por: Camila Rosales Méndez

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