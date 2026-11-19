Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Gobierno anunció que en febrero se espera la llegada de maquinaria a las zonas donde se construirán los nuevos pasos a desnivel sobre la Ruta 32.

Las primeras obras se ejecutarán en los sectores de Jiménez y Siquirres, luego de que las rotondas construidas en esta carretera fueran objeto de polémica por sus reducidas dimensiones, que dificultan el tránsito de camiones articulados y podrían representar un riesgo de accidentes.

El ministro del MOPT, Efraím Zeledón, detalló que la provincia de Limón recibirá una inversión cercana a los 90 mil millones de colones para la construcción de estos pasos a desnivel.

Precisó que las intervenciones en Jiménez y Siquirres contemplan 10 pasos a desnivel, con una inversión conjunta de casi 40 mil millones de colones.

A esta cifra se sumará una cantidad similar, superior a los 40 mil millones, destinada al tramo montañoso del Zurquí, mediante fondos del Proeri y del Banco Mundial, para resolver los problemas que ocasionan los cierres de la Ruta 32.

Zeledón agregó que también se construirá un paso a desnivel en la entrada de Limón, específicamente en la conexión entre las rutas 32 y 36, con fondos de Hapdeva.

Además, se intervendrán los últimos kilómetros que quedaron pendientes.

Para ejecutar estos trabajos, el Gobierno coordina con Hapdeva los estudios de factibilidad necesarios para inscribir el proyecto en Mideplan.

Posteriormente, se sacarán a licitación tanto el paso a desnivel como la ampliación del tramo pendiente.

Según el ministro, estas obras se ejecutarán entre 2027 y 2028 en la provincia de Limón.