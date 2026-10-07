Anuncian aumento importante en tres alimentos de consumo diario para los ticos

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El huevo, el tomate y la cebolla, tres productos de consumo frecuente en los hogares costarricenses, registran aumentos de precio en mercados y comercios.

En el caso de la cebolla, el kilo se encuentra en alrededor de ¢1.500 en algunos establecimientos, aunque en otros puntos alcanza los ¢2.000. La cebolla morada llega a ¢2.500.

El tomate también registra un precio de alrededor de ¢1.500, según el reporte presentado desde el Mercado Central.

¿Cuáles son los factores?

El aumento responde a varios factores que afectan los costos de producción y distribución de los alimentos.

Uno de ellos es el incremento en los precios de los combustibles, debido al impacto que tiene el diésel en el transporte de los productos desde las zonas de producción hasta los comercios.

A esto se suma el aumento en el precio de los fertilizantes, relacionado en el reporte con la situación internacional, además de las condiciones climáticas que afectan los cultivos.

El clima también amenaza las cosechas

El reporte señala que el fenómeno de El Niño puede generar condiciones más complicadas para la agricultura durante los próximos meses, con menos lluvias y posibles periodos de sequía.

Productos como el tomate, la cebolla y la papa pueden verse afectados por estas variaciones en las condiciones del tiempo, que generan pérdidas en los cultivos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) también reportó un cambio en el comportamiento de los precios. Después de 16 meses con inflación negativa, el último dato mostró nuevamente una inflación positiva.

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Ante los aumentos, consumidores consultados señalaron que comparan precios entre mercados, ferias y supermercados para encontrar mejores opciones antes de realizar sus compras.