Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Las celebraciones de Navidad y fin de año suelen modificar las rutinas: aumentan las actividades, las reuniones y las compras, mientras algunas personas descuidan su alimentación, dejan de hacer ejercicio u olvidan tomar sus medicamentos.

Sin embargo, estos cambios pueden provocar complicaciones de salud y aumentar las consultas en los servicios de emergencias.

El emergenciólogo Daniel Pintas recordó que las enfermedades crónicas no se toman vacaciones y que interrumpir los cuidados habituales puede provocar descompensaciones agudas.

Además, advirtió que las aglomeraciones favorecen la propagación de infecciones respiratorias, que afectan a una parte importante de la población.

Las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, quienes utilizan medicamentos que disminuyen sus defensas y los adultos mayores deben extremar las precauciones.