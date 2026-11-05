Ángel Zaldívar marcó su primer gol con Alajuelense en el campeonato

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Ángel Zaldívar anotó su primer gol en el campeonato nacional con Alajuelense, en una noche que la afición manuda convirtió en homenaje.

El tanto llegó tras un centro y remate dentro del área en el estadio Ricardo Saprissa y la grada coreó su apellido en varias ocasiones durante el partido.

El delantero mexicano suma 2 goles y una asistencia en 17 partidos esta temporada, contando todas las competiciones, acumulando un total de 500 minutos en cancha.

Su última anotación había sido frente a Maratón, por la Copa Centroamericana. Saldívar agradeció el respaldo de la afición y explicó su rol en el equipo.

“Como delantero uno siempre quiere anotar, pero siempre en beneficio del equipo”, declaró.

Asimismo, señaló que el trabajo y el esfuerzo son parte de lo que pide el cuerpo técnico.

Por otro lado, Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, destacó las virtudes del atacante y su aporte al grupo. “Es un muchacho tan noble, tan de grupo, y es uno de los primeros que están ahí en la banca siempre con esa parte de vamos, vamos”, manifestó.

Ramírez le recordó al jugador que debe guiarse por lo que él quiere hacer y no por lo que diga la gente.

Cabe indicar que Zaldívar finaliza contrato con Alajuelense hasta junio de 2027.