Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El delantero mexicano Ángel Zaldívar juega un papel importante para Óscar Ramírez en el cierre del torneo con Alajuelense, y busca su primer gol esta temporada luego de ocho partidos.

Carlos Vela señaló que el rol del jugador en el equipo va más allá de su rendimiento en cancha, que lo ven día a día, conocen cómo entrena y hablan con él, y que el cuerpo técnico es consciente de sus estadísticas aunque lo considera una pieza importante, con el respaldo de los compañeros, del cuerpo técnico y del club, a la espera de que de aquí al cierre del torneo pueda sacar su mejor versión.

Javier Delgado, asistente técnico, recordó que lo respaldaron dándole las gracias a Zaldívar después de un partido en el que salió expulsado por ayudar al equipo, y afirmó que mientras sea integrante de la plantilla es un jugador más a tomar en cuenta y que no pueden descartar a nadie, menos con la situación de lesiones.

Las estadísticas de Zaldívar en toda su estancia como alajuelense registran 35 partidos, 10 de ellos como titular, cinco goles, tres asistencias, dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja, y el delantero termina contrato en diciembre y este torneo aún sigue sin anotar.