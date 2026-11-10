Ángel Zaldívar asumirá un rol de penalero en Alajuelense para el cierre de temporada

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El delantero mexicano Ángel Zaldívar asumirá un rol de penalero en Alajuelense para el cierre de la temporada, uniéndose a la lista de cobradores en la que Ronaldo Cisneros y Celso Borges tienen prioridad.

El atacante azteca busca tomar confianza con el técnico Óscar Ramírez y su deseo es continuar en el club manudo hasta junio de 2027, aunque a partir de diciembre podrá negociar formalmente con cualquier otro equipo.

Sobre su papel en el plantel, Zaldívar destacó la confianza que el entrenador tiene en los jugadores que ingresan de cambio para hacer la diferencia en partidos cerrados, resaltando que este es un buen grupo que asume con responsabilidad el rol de estar en el campo o de apoyar desde la banca.