Aneurisma: síntomas que no debe pasar por alto

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Las personas habitualmente confunden un aneurisma con un dolor de cabeza, por lo que conviene aprender las diferencias y saber qué hacer ante los signos de advertencia.
El Dr. Paolo Duarte explica que algunas personas confunden un aneurisma con un dolor de cabeza común, y detalla que un dolor de cabeza común es una afección neurológica o tensional que rara vez pone en riesgo.
El especialista describe que un aneurisma cerebral es una protuberancia o bombeo en la pared de una arteria, similar a un globo inflado, y que si se rompe causa una hemorragia cerebral que requiere atención médica urgente.