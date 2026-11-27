Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Andrey Soto vive su mejor torneo goleador en siete años como profesional y sin ser el delantero titular, es el goleador del Deportivo Saprissa y levantó la mano en el cierre del campeonato.

Con su doblete ante Pérez Zeledón lleva cinco anotaciones y ya superó a Jefferson Brenes, quien era el máximo anotador del equipo morado.



En este semestre, el sancarleño registra 13 partidos por el Torneo Nacional, sin asistencias y con tres tarjetas amarillas.

Es su campeonato más goleador tras su paso por Pérez Zeledón, Herediano y San Carlos del 2019 a la fecha.

El último goleador tibaseño fue Jefferson Brenes, que se marchó del equipo en agosto de este año.

Soto atribuyó el rendimiento al trabajo colectivo del plantel.

“La verdad es que muy bien, creo que tenemos grandes jugadores, cada uno individualmente muy bien, y bueno, si nos juntamos nos ayudamos a hacer un mejor equipo”, declaró.

Sobre el cierre del campeonato, el volante morado fue claro respecto a la meta del grupo.



“No, es que son finales, ya queremos el liderato. Sabemos la importancia de quedar en casa, creo que nuestra casa es muy fuerte”, expresó Soto.

El equipo morado buscará mantener ese rendimiento en la recta final del torneo para asegurar la localía en la fase decisiva.