Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, presentó oficialmente este lunes su primer libro, “Ligeros de equipaje”, un trabajo de seis años cuya inspiración nació durante la pandemia y que por medio de cinco capítulos aborda experiencias cotidianas analizadas desde disciplinas como la neurociencia y la psiquiatría, con ejercicios prácticos.

Zamora señaló que la obra es una confrontación con la realidad y que la vida moderna exige poder soltar y dejar ir para respirar diferente, con un mensaje para buscar más la gratitud y el amor y evitar las quejas y el odio.

El libro también servirá como herramienta base para nuevas conferencias y está disponible en la Librería Internacional, y puede obtener más información al 8826-0303.

