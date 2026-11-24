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Andrés Zamora, conocido como el Padre Mix, presentó oficialmente este lunes su primer libro, “Ligeros de equipaje”, un trabajo de seis años cuya inspiración nació durante la pandemia y que por medio de cinco capítulos aborda experiencias cotidianas analizadas desde disciplinas como la neurociencia y la psiquiatría, con ejercicios prácticos.
Zamora señaló que la obra es una confrontación con la realidad y que la vida moderna exige poder soltar y dejar ir para respirar diferente, con un mensaje para buscar más la gratitud y el amor y evitar las quejas y el odio.
El libro también servirá como herramienta base para nuevas conferencias y está disponible en la Librería Internacional, y puede obtener más información al 8826-0303.