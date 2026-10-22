Andrés Muñoz: un año de lucha contra el cáncer y una nueva oportunidad 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Durante el último año, el cuerpo de Andrés Muñoz Vega, de 29 años, resistió sesiones intensas de quimioterapia y radioterapia para combatir un cáncer del sistema linfático en grado 4, y hoy está completamente limpio de la enfermedad, una historia que llena de orgullo y esperanza.

Andrés comparte su experiencia y explica qué lo impulsó a fundar Gricket House a los 18 años, cómo forjó su carácter para lo que vendría después y cuál fue su primer pensamiento al recibir el diagnóstico.

El joven detalla si hubo síntomas o señales que le advirtieran que su salud estaba en peligro y de qué manera chocó esa realidad con sus planes, su trabajo y su familia.