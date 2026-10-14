Andrés Carevic se juega el liderato este jueves ante Saprissa

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El director técnico Andrés Carevic tendrá que disputar un encuentro trascendental este próximo jueves cuando visite el estadio para medirse directamente contra el club Saprissa.

Andrés Varevic afirma que “sabemos lo que es Saprissa, la jerarquía que tienen sus jugadores”.

El estratega saldrá a la cancha con la clara consigna de defender y consolidar el codiciado liderato en la tabla de posiciones del torneo vigente.

Asimismo, el timonel buscará concretar una victoria que le permita ampliar de forma significativa su importante racha ganadora cuando juegue como visitante en Tibás.