Amor y atracción: ¿qué hace que una relación funcione? 

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El psicólogo Gilberth Carazo analiza cómo la seguridad personal, la conversación, el sentido del humor y la compatibilidad influyen en la elección de pareja.
El especialista explica por qué una persona puede despertar un gran interés romántico, pero tener dificultades para construir una relación estable, y qué características ayudan a mantener un vínculo satisfactorio.
En la tertulia también participan Estradda, artista, cantante y productor, y Jonathan Morera, quien comparte en TikTok sus experiencias y reflexiones sobre la atracción y las expectativas en las relaciones.