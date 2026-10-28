Amor y atracción: ¿qué hace que una relación funcione? 

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El psicólogo Gilberth Carazo analiza cómo la seguridad personal, la conversación, el sentido del humor y la compatibilidad influyen en la elección de pareja.

El especialista explica por qué una persona puede despertar un gran interés romántico, pero tener dificultades para construir una relación estable, y qué características ayudan a mantener un vínculo satisfactorio.

En la tertulia también participan Estradda, artista, cantante y productor, y Jonathan Morera, quien comparte en TikTok sus experiencias y reflexiones sobre la atracción y las expectativas en las relaciones.