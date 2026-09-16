Amarini Villatoro tiene 100% de rendimiento en casa por Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El técnico del Club Sport Cartaginés, Amarini Villatoro, tiene un 100% de rendimiento en casa por la Copa Centroamericana, lo que representa el mejor promedio de un entrenador del club en este certamen regional.

Este registro destaca la fortaleza del equipo brumoso cuando juega como local, un factor clave para el partido de vuelta de los cuartos de final ante Saprissa que se disputará en el Estadio Fello Meza.

El estratega guatemalteco ha logrado consolidar un equipo competitivo que busca avanzar a las semifinales del torneo y mantener su buen desempeño en la competencia internacional.