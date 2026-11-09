Amarini Villatoro se molestó por cambio de fecha de partido ante Alajuelense

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, mostró su molestia por el cambio de fecha para el duelo ante Alajuelense, reprogramado del sábado 21 al lunes 23 de noviembre sin consultarlos.

Villatoro criticó la inconsistencia de los criterios al señalar que ahora modifican el calendario porque la selección nacional es prioridad, aunque recordó que cuando él regresó cansado de jugar en Canadá, lo enviaron a San Carlos y 48 horas después a la Liga sin querer cambiarle el partido, situación por la que fue tildado de llorón y quejón.

Además, el estratega arremetió contra el llamado de Claudio Montero y Giancarlo Castro a los entrenamientos de La Sele, al considerar que se debió convocar a todos y hacer la selección en el campo, en lugar de llevar a profesionales para que funcionen como sparring, aunque reconoció que los muchachos están contentos por la ilusión de asistir al microciclo. Tras este conflicto, el Cartaginés tendrá 15 días de descanso antes de enfrentar al equipo rojinegro.