Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Amarini Villatoro encontró la fórmula para guiar al CS Cartaginés con un estilo más paternal que confrontativo y tras 11 meses al mando del equipo, el técnico guatemalteco tiene claro el manejo del camerino y el convencimiento del plantel para cumplir los objetivos trazados.

En este semestre dirigió 25 juegos, con 15 victorias, cinco empates y cinco derrotas.



Villatoro explicó que el manejo del grupo cambió respecto a generaciones anteriores.

“El técnico, si no se adapta a los cambios de la generación, también vamos desapareciendo. Antes las generaciones eran diferentes, era más de grito, de mucho carácter. Acá es un poquito más de dar compromiso, más de apapachar”, declaró.



El entrenador atribuyó ese manejo al proceso acumulado en su carrera.

“Creo que es un momento de mucha madurez ya de todo este tiempo de formación, de actualización y de experiencia en cancha. A ver, son 20 años dirigiendo, picando piedra, dirigiendo varias categorías y varias generaciones también”, sostuvo.



De 45 años de edad, Marvin Amarini Villatoro de León buscará el quinto título de su carrera en el máximo circuito, el primero al mando del Cartaginés.

Los Brumosos se enfrentan a Pérez Zeledón este sábado a las 7 de la noche, en transmisión de Canal 6 y las entradas oscilan entre los 3000 y los 15.000 colones.