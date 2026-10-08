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Los amantes de Queen podrán revivir el icónico concierto de 1986 en IMAX de Nova Cinemas, con una función en exclusiva programada para este sábado 10 de octubre en Avenida Escazú.
El concierto que Queen ofreció en Budapest durante su Magic Tour será presentado en la pantalla IMAX de Nova Cinemas Avenida Escazú con un poderoso sistema de sonido envolvente para los asistentes.
Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon se presentaron ante unas 80.000 personas en un concierto remasterizado con éxitos como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions.