Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Los alumnos de la escuela de Limoncito, en Limón, estrenan instalaciones después de recibir clases bajo los árboles, soportar altas temperaturas y correr para resguardarse de la lluvia.

Durante nueve años y seis meses, las lecciones se impartieron en un espacio reducido, sin condiciones adecuadas para el aprendizaje, donde incluso debían sacar los pupitres y las sillas al exterior para aprovechar la sombra de los árboles.

La docente Lucrecia López Martínez señaló que ingresar y conocer la nueva infraestructura representa un sueño hecho realidad, luego de nueve años y seis meses de trabajar en aquellas condiciones.

Por su parte, su colega Alejandra Miranda Cordero manifestó que recordar las dificultades de la antigua escuela también significa reconocer la necesidad de brindar mayor apoyo a la educación.

Asimismo, expresó su felicidad y satisfacción por la construcción de las nuevas instalaciones.

A las incomodidades se sumaban las aulas sin divisiones, donde las voces de los docentes se mezclaban y dificultaban el desarrollo de las clases.

Fueron años de lucha de toda una comunidad para conseguir un espacio digno para aprender.

El nuevo centro educativo cuenta con un edificio de cuatro niveles, 21 aulas académicas, tres aulas de preescolar y dos comedores.

Además, dispone de laboratorio de cómputo, biblioteca y espacios para artes industriales y música. La inauguración oficial se realizará este miércoles.