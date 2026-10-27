Alonso Martínez regresará a La Sele casi un año después

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Alonso Martínez volverá a la Selección Nacional casi un año después, tras superar una lesión de menisco en su rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas, y su regreso le daría a Bryan Ruiz una alternativa adicional en ataque para los dos compromisos internacionales de noviembre.

El delantero, que juega con el New York City FC de la MLS, tiene previsto llegar al país el domingo 8 de noviembre para incorporarse a los trabajos del equipo costarricense.

Martínez marcó este fin de semana su primera anotación de la temporada frente al Orlando City, consolidando un proceso de recuperación competitiva en el que acumula cinco partidos, 230 minutos en cancha y un gol.

El atacante volverá a la acción este miércoles a las 5:30 p. m., cuando su club reciba al Atlanta United.