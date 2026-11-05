Allanan casa de funcionario de la UCR sospechoso de compartir material de abuso sexual infantil

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ allanaron la casa de un funcionario de la UCR en Paraíso de Cartago, como parte de una investigación por presunto almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo comenzó a las 6:00 a. m. de este jueves.

Según la información del caso, el sospechoso tiene 29 años, responde a los apellidos Cárdenas Sáenz y trabaja en el área de soldadura de la Universidad de Costa Rica.

Investigación inició por alertas internacionales

Los investigadores siguen el caso desde enero de 2025, tras recibir alertas mediante mecanismos de cooperación internacional.

De acuerdo con las pesquisas, el funcionario de la UCR presuntamente almacenaba más de 100 archivos, entre videos y fotografías, en la nube.

Además, habría compartido ese material en diferentes grupos de redes sociales.

OIJ decomisa celulares y computadora

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dos teléfonos celulares y una computadora portátil.

Los investigadores buscan evidencia digital relacionada con los hechos bajo investigación.

El reporte indicó que una menor vive en la vivienda.

Sin embargo, la información disponible no señala que ella figure como víctima del caso.

La Sección de Cibercrimen registra 17 allanamientos durante 2026 por estos casos.