Alimento de dudosa procedencia provoca alerta sanitaria

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Autoridades sanitarias decomisaron 1.800 cartones de huevo de dudosa procedencia durante una inspección realizada en las instalaciones del CENADA.

El operativo contó con la participación de funcionarios del SENASA y del PIMA, como parte de los controles para combatir el comercio ilegal de alimentos.

Detectan gusanos y humedad en el producto

Durante la inspección, las autoridades encontraron gusanos y humedad en parte del cargamento.

Estas condiciones comprometen la inocuidad del producto y generan preocupación sobre las condiciones en las que se almacenó y comercializó.

Además, los funcionarios determinaron que el cargamento no contaba con la trazabilidad correspondiente.

Por esta razón, las autoridades no pudieron verificar el origen del producto ni confirmar las condiciones bajo las cuales llegó hasta el CENADA.

Autoridades refuerzan controles sanitarios

El decomiso forma parte del seguimiento a un operativo realizado días atrás en Cartago.

SENASA y PIMA mantienen acciones de control para detectar alimentos que ingresan al mercado sin cumplir con los requisitos sanitarios establecidos.

Estas labores buscan combatir el comercio ilegal de alimentos y reforzar la protección de la salud pública.

Las autoridades continuarán con las inspecciones para identificar productos que no cumplan con las condiciones necesarias para su comercialización.

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