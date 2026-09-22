Alias “Diablo” habría ordenado acabar con grupo criminal desde máxima seguridad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

En la zona del Caribe se vive un incremento de la violencia vinculada a la rivalidad entre bandas criminales de la zona. Los homicidios recientes habrían sido ordenados por alias “Diablo” desde máxima seguridad de La Reforma.

Con respecto al último homicidio, se dio en horas de la noche de este 21 de setiembre.

¿Cómo se dio el asesinato?

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido se encontraba frente a su casa, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Cuando este los observó, intentó huir del lugar, pero lo alcanzan y le disparan en varias ocasiones.

El fallecido presenta heridas en la cara, cuello, abdomen y pierna derecha.

Relación de los homicidios con órdenes de alias Diablo

Este último caso estaría relacionado a una presunta lista de personas a matar que difundió la organización de alias “Diablo”.

Al parecer, Alejandro Arias Monge, ordenó desde prisión acabar con los miembros de la banda conocida como “Los búfalos”, que busca dominar el territorio para la venta de drogas que tiene este grupo delictivo, en zonas como Cariari, Guápiles y Guácimo.

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