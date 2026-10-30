Capturan a “Agachado”: sospechoso de asaltar adultos mayores y cometer abusos sexuales

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un hombre de apellido Sánchez, conocido con el alias de “Agachado”, fue detenido durante un allanamiento realizado a las 3 a. m. de este viernes en Horquetas de Sarapiquí.

Las autoridades lo vinculan con aproximadamente 12 asaltos a viviendas en la zona norte, principalmente contra propiedades de alto perfil cuyos ocupantes eran, en varios casos, adultos mayores.

Según explicó el director del OIJ, Michael Soto, en dos de estos hechos también se reportaron abusos sexuales contra las víctimas.

¿Cómo operaba la organización?

De acuerdo con la investigación, la banda seleccionaba previamente las viviendas y mantenía a las víctimas privadas de libertad durante varias horas. Además, buscaban robar vehículos de alta gama, principalmente tipo pick-up, para colocarlos en mercados ilegales de la capital.

El detenido era señalado como el cabecilla de la estructura criminal y tenía varios meses de operar en la zona. Las autoridades indicaron que ya habían intentado capturarlo anteriormente, pero había logrado evadir los operativos.

¿Cómo lograron detenerlo?

El allanamiento fue ejecutado por unidades especiales SERT, el equipo táctico, la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y el OIJ de Sarapiquí.

Durante la intervención, el sospechoso habría intentado quitarle el arma a uno de los oficiales, pero no lo consiguió.

Las autoridades también investigan si podría estar relacionado con varios homicidios ocurridos recientemente en la zona norte.

El hombre quedó detenido y será presentado ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros integrantes de la organización.