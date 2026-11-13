La Sele pierde a Alexis Gamboa y llama de emergencia a Kendall Waston

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que Alexis Gamboa sufrió una lesión en su rodilla izquierda, por lo que regresará a Costa Rica este sábado 14 de noviembre por la mañana.

El defensor se someterá a una resonancia magnética en territorio nacional para conocer el alcance de la lesión. Posteriormente, presentarán el informe médico a su club.

Según detalló la Federación, las partes ya coordinaron el proceso para realizar los estudios y comunicar los resultados al equipo del futbolista.

Alexis Gamboa se realizará estudios en Costa Rica

Por el momento, la FCRF no precisó la gravedad de la lesión ni el tiempo que Gamboa podría permanecer fuera de las canchas.

La evaluación médica permitirá determinar su condición y definir los siguientes pasos en su atención.

Kendall Waston viajará para enfrentar a Argentina

Por otra parte, Kendall Waston viajará desde Costa Rica hacia Córdoba para incorporarse a la Selección Nacional a partir de este sábado.

El defensor quedará a disposición del cuerpo técnico de cara al compromiso ante Argentina.

Con esta incorporación, el equipo nacional sumará una alternativa en defensa para preparar su próximo encuentro internacional, mientras Gamboa regresa al país para completar los exámenes médicos.