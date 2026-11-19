Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) alerta por un marisco que puede poner en riesgo, su vida si lo consume.

¿Cuál es ese marisco?

Se trata del ostión vaca, un molusco bivalvo marino de gran tamaño, presente en las zonas costeras de Costa Rica. Además, se caracteriza por tener una concha gruesa e irregular y carne de coloración variable.

Consumo de alimento está prohibido

El consumo de este alimento está prohibido. Debido a las altas concentraciones de toxinas marinas detectadas en esta especie, su extracción y comercialización están prohibidas, ya que representa un riesgo para la salud de las personas.

“Los análisis de laboratorio han detectado altas concentraciones de toxinas marinas paralizantes, que pueden provocar efectos perjudiciales en las personas que lo consuman”, dijo SENASA.

En los casos más graves, la intoxicación puede provocar parálisis, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte.

Recomendaciones

Ante esta alerta, piden no consumirlos, no recolectarlos ni ofrecerlos y también informar sobre sus consecuencias asociadas al consumo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.