Alertan por llegada de onda tropical #47 al país

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la Zona de Convergencia Intertropical se encuentra más inestable al sur del país, condición que favorecerá la presencia de lluvias durante este viernes.

Primero, el pronóstico para esta tarde

Durante la tarde se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, principalmente en el Pacífico, el Valle Central y el oeste del Caribe Norte. En la Zona Norte las precipitaciones serían más aisladas.

Para la noche se pronostican lluvias moderadas en el Valle Central, así como posibles aguaceros con tormenta en el noroeste del Pacífico Norte y sectores de la costa del Pacífico.

El IMN también advirtió que la saturación de los suelos en sectores del Pacífico Sur, Zona Norte y oeste del Caribe Norte aumenta el riesgo de inundaciones. Además, las tormentas podrían generar ráfagas de viento de hasta 80 km/h en casos aislados.

La onda tropical 47

Para este sábado, la onda tropical #47 estaría sobre el país, aumentando nuevamente la inestabilidad.

En este momento, la afectación directa se da sobre todo en regiones de Panamá, mismas que se trasladarán al país en las próximas horas.

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