Alertan por llegada de onda tropical #36 a Costa Rica

La Onda Tropical #36 llegará a Costa Rica durante la noche de este martes, mientras las condiciones húmedas que predominan sobre la región favorecerán un aumento de las lluvias durante esta semana.

Actualmente, el sistema se encuentra al oeste de Colombia y frente a Panamá, y ya genera inestabilidad atmosférica frente a la costa de Limón. Esta situación provoca abundante nubosidad y lluvias principalmente en sectores de la zona fronteriza.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la noche de este martes y las primeras del miércoles se esperan aguaceros aislados en el Caribe y la Zona Norte, con mayor intensidad cerca de las costas y al norte de estas regiones.

Estas lluvias podrían extenderse ocasionalmente hacia sectores del este y norte del Valle Central.

Onda Tropical #36 reforzará las precipitaciones

El IMN prevé que la onda refuerce las precipitaciones principalmente en la vertiente del Caribe y el Pacífico Sur.

Además, las cuencas del Caribe Norte, Zona Norte Oriental y Pacífico Sur costero requieren especial atención, debido a que presentan una saturación de suelos de entre 75% y 95%.

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Adevertencias

El IMN recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones, especialmente ante la posible saturación de quebradas y sistemas de alcantarillado.

También advierte sobre el riesgo de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, que podrían provocar caída de ramas, árboles y tendido eléctrico.