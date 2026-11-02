Alertan a la población por personas que se hacen pasar por funcionarios municipales

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Municipalidad de Heredia alerta a la población sobre la presencia de personas que se están haciendo pasar por funcionarios municipales para cometer estafas en la comunidad.

El municipio identificó el número telefónico 8557-1532 como parte de esta alerta, por lo que pidió a los ciudadanos no compartir información personal ni realizar depósitos de dinero.

Además, la institución indicó que no solicita información sensible, no envía enlaces dudosos y tampoco contacta a las personas por medio de la aplicación WhatsApp.