Alertan a la población por personas que se hacen pasar por funcionarios municipales

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La Municipalidad de Heredia alerta a la población sobre la presencia de personas que se están haciendo pasar por funcionarios municipales para cometer estafas en la comunidad.
El municipio identificó el número telefónico 8557-1532 como parte de esta alerta, por lo que pidió a los ciudadanos no compartir información personal ni realizar depósitos de dinero.
Además, la institución indicó que no solicita información sensible, no envía enlaces dudosos y tampoco contacta a las personas por medio de la aplicación WhatsApp.