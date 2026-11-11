Alerta máxima en Costa Rica por El Niño que podría afectar a más de 300 mil personas

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Costa Rica mantiene la alerta máxima por El Niño, según el comunicado de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El AyA estima que los problemas de abastecimiento de agua podrían afectar a más de 306 mil personas.

Desde mayo, más de 20 instituciones coordinan medidas para reducir los impactos del fenómeno. Además, la CNE elevó la alerta a roja el pasado 22 de octubre.

Chorotega concentra la mayor afectación

La Región Chorotega reúne el 48% de la población que el AyA identifica con posible afectación.

Para responder, la institución aumentó su flota de camiones cisterna de 21 a 64 unidades.

Asimismo, entregó 25 tanques de almacenamiento a 14 ASADAS y trabaja en nuevas fuentes de agua, pozos y reparación de fugas.

Instituciones refuerzan apoyo a productores

Por otra parte, la CNE e Incopesca entregaron alimentos a más de 2.500 familias pesqueras de 43 comunidades.

En Guanacaste, el Inder destinó más de ₡645 millones para alimentos, insumos y equipos que benefician a familias ganaderas.

Finalmente, el Sistema de Banca para el Desarrollo facilitará ₡5.000 millones en financiamiento para pymes, productores y ASADAS.

Estas acciones buscan sostener las actividades económicas y fortalecer el suministro de agua ante los efectos de El Niño.

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