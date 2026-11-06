Elevan a amarilla la alerta por fenómeno ciclónico frente a las costas de nuestro país

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a amarilla la alerta por fenómeno ciclónico frente a las costas de Costa Rica, ante la influencia de un sistema de baja presión en el Pacífico.

La medida abarca el Pacífico Norte, Central y Sur, el Valle Central y la región Huetar Norte. El Caribe mantiene la alerta verde.

Sistema podría convertirse en depresión tropical

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el sistema favorece aguaceros y tormentas eléctricas.

Esa actividad alcanzó las costas durante la noche del jueves y la mañana de este viernes 6 de noviembre.

El Centro Nacional de Huracanes estima un 40 % de probabilidad de formación de una depresión tropical durante las próximas 48 horas y también durante los próximos siete días.

Además, los suelos del Pacífico presentan una saturación del 80 % al 95 %, condición que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

CNE pide extremar precauciones

El IMN prevé que una mayor organización y acercamiento del sistema podrían intensificar las precipitaciones durante el fin de semana, especialmente en el Pacífico Norte.

La CNE pide seguir los avisos oficiales y extremar precauciones en carreteras, zonas montañosas y sectores vulnerables.

También solicita precaución a las pequeñas embarcaciones por el fuerte oleaje. Las autoridades mantienen vigilancia.

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