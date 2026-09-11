Atención: Declaran alerta en varias zonas del país

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en varias regiones de Costa Rica ante el aumento de las lluvias previsto para los próximos días.

Estas son las zonas bajo alerta verde

La medida incluye la vertiente del Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Sur.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias aumentarán desde este jueves y se mantendrán hasta el miércoles 16 de septiembre.

La interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con un tren de ondas tropicales favorecerá las precipitaciones.

Advierten sobre inundaciones y deslizamientos

La CNE pidió mantener la precaución debido a que los suelos presentan un alto nivel de saturación en las regiones bajo alerta.

Esta condición puede facilitar la aparición de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomiendan a la población revisar el estado de las rutas antes de trasladarse y conducir con precaución.

Declaraciones CNE

Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Además, la CNE recordó que las personas no deben intentar cruzar ríos crecidos ni zonas inundadas, debido al riesgo que representan.

Ante cualquier situación de emergencia, la recomendación es comunicarse de inmediato con el sistema 911.

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