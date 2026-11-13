Amenazan con quemarle la casa a alcalde de Alajuela

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, recibió una grave amenaza en redes sociales relacionada con la polémica por el relleno sanitario de Turrúcares.

Uno de los mensajes advertía que le quemarían la casa, según informó Noticias Repretel.

Thompson hizo pública la intimidación que recibió en su perfil de Facebook. Además, explicó que desde días atrás recibe insultos y comentarios ofensivos en publicaciones sobre obras del cantón.

Alcalde valora denunciar grave amenaza

El funcionario consideró que la advertencia contra su vivienda cruzó el límite. Por ello, valora presentar una denuncia penal ante los tribunales de justicia.

El alcalde señaló que tanto él como su familia rechazan estos mensajes. También indicó que algunas personas utilizan perfiles falsos para enviar ofensas, mientras otras recurren a sus propias cuentas.

Pide diálogo y respeto

Pese a las intimidaciones, Thompson aseguró que mantendrá su postura sobre el relleno sanitario de Turrúcares.

Asimismo, pidió a la población abordar las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

El jerarca reconoció que existen posiciones distintas y expresó preocupación por el tratamiento de los desechos sólidos.

Por su parte, vecinos consultados por Noticias Repretel reprocharon las amenazas y rechazaron la violencia.

Thompson afirmó que cuenta con documentación para enfrentar el arbitraje internacional relacionado con usos de suelo.

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