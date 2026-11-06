Alcalde de Paraíso presenta denuncia penal por incumplimiento de deberes contra seis regidores

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, presentó una denuncia penal contra seis regidores del concejo municipal por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

La acusación se debe a que los regidores votaron en contra de actualizar las tarifas del canon de hidrantes, que el municipio propuso para financiar mejoras en la red.

“Es sumamente riesgoso el acuerdo que tomó el consejo municipal en contra de los mismos ciudadanos y ciudadanas paraiceñas”, declaró el alcalde. Añadió que le piden a Dios que no haya una emergencia y no puedan atenderla porque el hidrante no funciona.

La municipalidad dejó de facturar 25 millones de colones por la falta de actualización del canon, según el alcalde.

Cada hidrante cuesta cerca de un millón de colones y Paraíso tiene cerca de 108 hidrantes, de los cuales el 80 % está dañado. Las tarifas del canon no se actualizan desde el 2018.

Por su parte, el abogado Fabián Silva, sostiene que existe una ley de la República que le exige al consejo municipal y al alcalde aprobar un canon que permita tener contenido presupuestario para garantizar los hidrantes.

Los regidores involucrados pertenecen a Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana y uno es independiente, según el reporte.

Álvarez también anunció que presentarán otra querella contra los regidores por presunta difamación.

El conflicto se originó, según el alcalde, en señalamientos de que no estaba trabajando y no atendía algunos informes, entre ellos uno de la auditoría sobre la Ley 8114.

Álvarez también señaló que ese informe indicaba que en 2025 más del 80 % de la maquinaria no estaba en funcionamiento; hoy, según la Unidad Técnica de Gestión Vial, el departamento cuenta con más del 90 % de maquinaria en buen estado.