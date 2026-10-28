Miembro de La Kuarta recibió importante reconocimiento

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Alan Mora, vocalista de la agrupación costarricense La Kuarta, recibió un reconocimiento internacional por su trayectoria y aporte a causas benéficas en Ecuador.

El cantante fue distinguido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Gestalt de América durante una ceremonia realizada en Cuenca, Ecuador, junto a otras personas reconocidas en el país sudamericano.

El propio Mora explicó que el doctorado honoris causa se otorga a quienes aportan en la parte social, cultural y humanitaria, y destacó la labor de la agrupación en teletones de Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica, así como su recorrido musical en Centroamérica y Sudamérica.