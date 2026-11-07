Alajuelense vence a Sporting en el Morera Soto

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Terminó el juego entre Alajuelense ante Sporting FC, por la jornada 16 del torneo nacional. El resultado culminó con un 2-0 a favor de los rojinegros.

¿Qué pasó en el partido?

El encuentro inició con fuerte ataque por parte de los visitantes. El portero manudo, Washington Ortega, hizo atajadas decisivas.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 57, Kenyel Michel anota el primero del encuentro para poner en ventaja a los locales.

Al minuto 88, Ángel Zaldívar anotó el segundo gol de los locales para aumentar la diferencia y sellar su victoria.

Los visitantes siguieron intentando empatar el encuentro, sin embargo, los dirigidos por Andrés Carevic no concretaron el gol.

El conjunto albinegro no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como visitante.

Con este resultado, los rojinegros asumen la segunda posición del torneo con 29 puntos tras superar al Saprissa quién se quedó con 28 unidades, de momento, en la tercera casilla del Apertura 2026.

Escrito por: Daniel Palma Durán.